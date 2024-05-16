Он перевелся к нам из другого района, молодой опер, по фамилии Петров. Народ покрутил пальцем у виска.
Карма...
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Он перевелся к нам из другого района, молодой опер, по фамилии Петров. Народ покрутил пальцем у виска.
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