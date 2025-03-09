В Южной Корее прекратили вылеты боевой авиации из-за бомбардировки деревни

Решение приостановить вылеты всех боевых самолетов из-за происшествия 6 марта, когда два истребителя KF-16 в ходе учений по ошибке сбросили восемь бомб на жилую деревню, приняло командование ВВС Республики Корея 9 марта, сообщил официальный представитель ВВС Южной Кореи.
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