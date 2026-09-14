Jetour выведет на рынок РФ новую, востребованную версию кроссовера T1

Осенью 2026 года Jetour начнет продажи в России гибридной модификации кроссовера T1. Эта модель станет дебютным автомобилем марки с подключаемой гибридной силовой установкой (PHEV) на отечественном рынке.
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