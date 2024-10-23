В Telegram мошенники крадут данные пользователей под видом "советов по безопасности"

Потенциальных жертв предупреждают о блокировке аккаунта и просят перейти по ссылке в "системный центр" Мошенники крадут данные российских пользователей Telegram по новой схеме: пишут людям с аккаунта, названного "Советы по безопасности", информирует ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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