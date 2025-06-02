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Царьград

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Теракт в Брянщине: В поезде погибла врач детского хосписа "Дом с маяком"

Теракт в Брянщине: В поезде погибла врач детского хосписа "Дом с маяком"

При подрыве моста в Брянской области погибла детский врач Виолетта Горыня.Вечером 31 мая Киев совершил теракт на железнодорожном перегоне Выгоничи - Пильшино Брянской области.

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