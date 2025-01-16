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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подколзин забил 6-й гол в сезоне в матче с «Миннесотой». Форвард «Эдмонтона» набрал 17 очков в 44 матчах

«Эдмонтон» переиграл «Миннесоту» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 23-летний российский нападающий стал автором четвертого гола команды в третьем периоде.

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