Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Курица в день может снести только одно яйцо.Александров день:...
  • Марина Трянина
    столько людей погибают от акул, но никто акул не отстреливает, не усыпляет, загоны им не устраивают, а вот нашли глав...Старушки запретов...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Народ становится умнее и научился в добавок еще и считать. Качественнее и дешевле в разы самим печь булочки, батоны, ...Россияне стали ес...

Под Новосибирском вынесли приговор матери, которая насмерть придавила младенца

Под Новосибирском вынесли приговор матери, которая насмерть придавила младенца

В момент произошедшего девушка была пьяна В Новосибирской области суд признал виновной 24-летнюю мать, которая в пьяном состоянии уронила ребенка, а затем насмерть придавила собой, сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх