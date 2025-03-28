Под Новосибирском вынесли приговор матери, которая насмерть придавила младенца

В момент произошедшего девушка была пьяна В Новосибирской области суд признал виновной 24-летнюю мать, которая в пьяном состоянии уронила ребенка, а затем насмерть придавила собой, сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.
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