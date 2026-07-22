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Роспотребнадзор призвал жителей Краснодара использовать респираторы

Роспотребнадзор призвал жителей Краснодара использовать респираторы

В Краснодаре, после атак беспилотников, вспыхнул пожар на складском комплексе. Роспотребнадзор рекомендует использовать респираторы и избегать открытого воздуха.

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