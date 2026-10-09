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Регионы России

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Трамп рассматривает трёхдневный план военной операции против Ирана

Трамп рассматривает трёхдневный план военной операции против Ирана

Согласно данным издания, план предполагает проведение "короткой, но интенсивной кампании" продолжительностью около трёх дней.

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