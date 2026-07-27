Вынужден сказать! «Нигде нет больше невежества, чем в сельском хозяйстве»

Значит, делаю вывод: мозаика сортов, конвейер от ультраскороспелых до среднепоздних сработали. Советы академика Людмилы Андреевны Беспаловой возымели действие! Беспокоит другое — общее положение дел в растениеводческой отрасли прежде всего, а также в целом по АПК.