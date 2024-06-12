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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Mechanics VoiceOver показали масштабный ролик посвящённый озвучке Dying Light Студия неоф...

Mechanics VoiceOver показали масштабный ролик посвящённый озвучке Dying Light Студия неоф...

Mechanics VoiceOver показали масштабный ролик посвящённый озвучке Dying LightСтудия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver уже давно и плотно занимаются русской озвучкой компьютерной игры Dying Light и сегодня показала масштабный ролик, в котором показан процесс записи таких актёров как: Сергей Чихачёв, Даниил Щебланов, Олег Зима… источник.

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