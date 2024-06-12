Mechanics VoiceOver показали масштабный ролик посвящённый озвучке Dying Light Студия неоф...

Mechanics VoiceOver показали масштабный ролик посвящённый озвучке Dying LightСтудия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver уже давно и плотно занимаются русской озвучкой компьютерной игры Dying Light и сегодня показала масштабный ролик, в котором показан процесс записи таких актёров как: Сергей Чихачёв, Даниил Щебланов, Олег Зима… источник.