Mechanics VoiceOver показали масштабный ролик посвящённый озвучке Dying Light Студия неоф...

Mechanics VoiceOver показали масштабный ролик посвящённый озвучке Dying LightСтудия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver уже давно и плотно занимаются русской озвучкой компьютерной игры Dying Light и сегодня показала масштабный ролик, в котором показан процесс записи таких актёров как: Сергей Чихачёв, Даниил Щебланов, Олег Зима… источник.
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