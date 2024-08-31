В Кондопоге плата за занятия детей пошла на взлет

Чиновники объяснили, почему у них не хватает денег на творческие коллективы Вечером 29 августа в кондопожском Центре культуры и досуга состоялась встреча руководителей районной администрации с горожанами.
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