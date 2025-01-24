О КРОТАХ И ЯЗЫКАХ

В живой природе существуют феномен, именуемый термином «конвергентная эволюция». Заключается он в том, что при приспособлении к одной и той же среде обитания, к одной и той же экологической нише, животные, будучи изначально совершенно разными, приобретают одинаковый внешний вид, одинаковые фенотипические признаки.