О КРОТАХ И ЯЗЫКАХ

В живой природе существуют феномен, именуемый термином «конвергентная эволюция». Заключается он в том, что при приспособлении к одной и той же среде обитания, к одной и той же экологической нише, животные, будучи изначально совершенно разными, приобретают одинаковый внешний вид, одинаковые фенотипические признаки.
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