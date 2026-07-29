CSIS*: подсчитаны потери ракетного арсенала США после ударов по Ирану

Восстановление запасов Patriot и THAAD растянется на годы.Вашингтонский Центр стратегических и международных исследований* обнародовал данные о существенном сокращении американского ракетного арсенала по итогам военной кампании против Ирана.
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