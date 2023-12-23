Можно добавлять текст и создавать детальные изображения: новая Midjourney V6 стала доступна пользователям

Изображение сгенерировано Midjourney V6 / © Midjourney Среди новых возможностей Midjourney V6: Создание изображений в более высоком разрешении — до 2048 × 2048 пикселей; Точное следование подсказкам; Возможность использования в подсказках более 350 слов; Более точное понимание нюансов пунктуации и грамматики; Возможность указать цвета и другие детали; Возможность добавить к изображениям текст и рамки; Возможность создавать комиксы; Более детализированная генерация изображения в жанре реализма.