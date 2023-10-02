Под Бахмут едут 10 тысяч бойцов "Вагнера", и это лишь часть плохих новостей для Киева

Мясорубка снова в деле? Пока можем надеяться лишь на верность инсайдов. И они очень интересны, особенно на фоне публичной беседы в Кремле президента Владимира Путина с Героем России Андреем Трошевым, который теперь будет заниматься набором добровольцев для работы в зоне СВО.
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