Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Про заявление Путина "запад переиграл нас в 14 году…"

Про заявление Путина "запад переиграл нас в 14 году…"

На  днях  мне  прислали  ссылку   на  статью  с    Афтершока,  которая показалась   мне  весьма  любопытной.

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Комментарии
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леонид рыбаков
да весь развал начинается в головах предателей у власти а во власти как обычно лезут именно они и очень им хочется себя подобными окружить  Со ответственно что бы они не сделают все будет КАК ВСЕГДА . Эта категория социапатов  должна на учете быть в псих диспанцере  и занимать  должность любую  категорически запрещать и отслеживать НО У ВЫ ОНИ УЖЕ ТАМ И СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО НАМ ПРИ ЖИЗНИ ЭТОЙ НЕ ВИДАТЬ .если они как пауки сами себя не уничтожат
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2 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Так нас или вас? Не в чем ненуждающихся кроме совести и мозгов?
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2 час.
леонид рыбаков
ОДНОЗНАЧНО ВСЕХ КРОМЕ КТО НЕ В КЛАНЕ ИЛИ РЯДОМ
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2 час.

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