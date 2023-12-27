Про заявление Путина "запад переиграл нас в 14 году…"

леонид рыбаков

да весь развал начинается в головах предателей у власти а во власти как обычно лезут именно они и очень им хочется себя подобными окружить Со ответственно что бы они не сделают все будет КАК ВСЕГДА . Эта категория социапатов должна на учете быть в псих диспанцере и занимать должность любую категорически запрещать и отслеживать НО У ВЫ ОНИ УЖЕ ТАМ И СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО НАМ ПРИ ЖИЗНИ ЭТОЙ НЕ ВИДАТЬ .если они как пауки сами себя не уничтожат