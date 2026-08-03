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Дегтерев допустил, что глава семьи Усольцевых мог выжить

Дегтерев допустил, что глава семьи Усольцевых мог выжить

Валентин Дегтерев, выступающий в роли исследователя и друга семьи Усольцевых, пропавшей без вести в тайге Красноярского края, высказал предположение о том, что члены этой семьи могут находиться в разных местах.

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