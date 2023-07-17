Россияне стали чаще жаловаться в ФАС из-за роста цен на продукты

В России возросло количество жалоб на завышение цен на продукты питания. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал статс-секретарь, замруководителя ФАС Сергей Пузыревский.
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