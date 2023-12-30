Цаликов и Панков приняли участие в акции «Елка желаний»

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов и статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ Николай Панков приняли участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».
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