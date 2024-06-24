Роскачество выявило признаки контрафакта при исследовании риса

Роскачество выявило признаки контрафакта при исследовании круглозерного риса. Продукция, продаваемая под брендом «Агрокомплекс», предположительно, произведена неустановленным лицом и не имеет отношения к торговой марке, сообщили ТАСС в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии