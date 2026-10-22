Российское вино за последние годы заметно изменилось: производители стали больше внимания уделять качеству, а сами напитки стали свежее, вкуснее и доступнее.
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