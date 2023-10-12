Председатель СК России принял участие в заседании круглого стола, приуроченного к 100-летию Александра Яковлевича Сухарева

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин принял участие в заседании круглого стола «Служение праву и закону длиною в жизнь» во Всероссийском государственном университете юстиции (РПА Минюста России).
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