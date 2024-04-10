«Важность завершения работ». Тотальный контроль над крымскими подчиненными только усиливается

Глава Крыма Сергей Аксёнов посетил Симферопольский район для обсуждения проблемных вопросов. Он заостроил внимание районных органов власти на необходимости привести в порядок пешеходный мост через реку Салгир в селе Мирном.
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