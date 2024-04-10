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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Важность завершения работ». Тотальный контроль над крымскими подчиненными только усиливается

«Важность завершения работ». Тотальный контроль над крымскими подчиненными только усиливается

Глава Крыма Сергей Аксёнов посетил Симферопольский район для обсуждения проблемных вопросов. Он заостроил внимание районных органов власти на необходимости привести в порядок пешеходный мост через реку Салгир в селе Мирном.

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