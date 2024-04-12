Медик рассказал, о связи кофе и ЗОЖ с Паркинсоном Ирэн ОрлонскаяМожет ли кофе помочь в борьбе с болезнью Паркинсона? Или здоровый образ жизни имеет большее значение? Как можно предотвратить развитие данного заболевания? Ответы на эти вопросы были представлены доктором Оксаной Погорельцевой в ходе Дня профилактики Паркинсона, который прошел в Национальном медицинском исследовательском центре «Лечебно-реабилитационный центр» при Минздраве России.