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Медик рассказал, о связи кофе и ЗОЖ с Паркинсоном

Медик рассказал, о связи кофе и ЗОЖ с Паркинсоном

Медик рассказал, о связи кофе и ЗОЖ с Паркинсоном Ирэн ОрлонскаяМожет ли кофе помочь в борьбе с болезнью Паркинсона? Или здоровый образ жизни имеет большее значение? Как можно предотвратить развитие данного заболевания? Ответы на эти вопросы были представлены доктором Оксаной Погорельцевой в ходе Дня профилактики Паркинсона, который прошел в Национальном медицинском исследовательском центре «Лечебно-реабилитационный центр» при Минздраве России.

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