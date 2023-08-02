Прага (WTA). 2-й круг. Нимайер сыграет с Байндль, Мартинцова встретится с Юань

Сетка турнира здесь. Livesport Prague Open Прага, Чехия 31 июля – 6 августа 2023 WTA 250 Призовой фонд – 259 303 долларов Открытые корты, хард Второй круг Юле Нимайер (Германия) Катерина Байндль (Украина) Дата проведения 2 августа, 12.
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