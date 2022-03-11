Сорокин сделал 6-й шатаут в сезоне, отразив 25 бросков в матче с «Коламбусом». Больше лишь у Маркстрема (8)

Илья Сорокин в 6-й раз в этом сезоне НХЛ сыграл на ноль. Российский вратарь «Айлендерс» отразил все 25 бросков в матче регулярного чемпионата с «Коламбусом» (6:0) и был признан первой звездой.

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