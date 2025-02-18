Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Красногвардейском районе Макеевки очень плохие дороги Понимаю, что сразу мы не можем отремонтировать все, но хотя бы временный ямочный ремонт там необходим.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Красногвардейском районе Макеевки очень плохие дороги Понимаю, что сразу мы не можем отремонтировать все, но хотя бы временный ямочный ремонт там необходим.
Свежие комментарии