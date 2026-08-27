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SPLETNIK

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"Препарат не стал "волшебной таблеткой". Ирина Горбачёва рассказала, как похудела с помощью аналога "Оземпика"

"Препарат не стал "волшебной таблеткой". Ирина Горбачёва рассказала, как похудела с помощью аналога "Оземпика"

38-летняя Ирина Горбачёва в своём личном блоге рассказала, как похудела с помощью российского аналога "Оземпика" — "Седжаро".

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