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Какой была английская жена Владимира Мономаха

Какой была английская жена Владимира Мономаха

Гита Уессекская была дочерью последнего англосаксонского короля Гарольда Второго, женой русского князя Владимира Мономаха и, предположительно, матерью основателя Москвы Юрия Долгорукого Полузабытая герцогиня История временами несправедливо выбирает, кого предать вечной памяти, а кого забвению.

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