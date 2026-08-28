В Чаплынском округе Херсонской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие для воспитанников детского сада

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники Госавтоинспекции Отделения МВД России «Чаплынское» провели мероприятие, направленное на повышение уровня безопасности детей на дорогах для воспитанников Надеждовского ясли-сада.
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