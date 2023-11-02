Володин спросил у россиян, стоит ли лишать депутатов ГД мандата за прогулы

AA

Alix Aleksandrova

Всех этих пустопорожних сидельцев в креслах надо распустить по их избирательным округам и вернуть на их-основные рабочие места на оклад по их работе, а не выплачивать за не кому не нужную отсидку в креслах баснословные оклады и привелегии! И собирать, как в советское время два раза в год! Необходимо прекратить содержать ОРДУ! бездельников - обдобрямм,сов!, не приносящую не какой пользы не России, не россиянам!