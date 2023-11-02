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Володин спросил у россиян, стоит ли лишать депутатов ГД мандата за прогулы

Володин спросил у россиян, стоит ли лишать депутатов ГД мандата за прогулы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался в telegram-канале насчет правильности того, что депутата лишают мандата за пропуски пленарных заседаний.

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Комментарии
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AA
Alix Aleksandrova
Всех этих пустопорожних сидельцев в креслах надо распустить по их избирательным округам и вернуть на их-основные рабочие места на оклад по их работе, а не выплачивать за не кому не нужную отсидку в креслах баснословные оклады и привелегии! И собирать, как в советское время два раза в год! Необходимо прекратить содержать ОРДУ! бездельников - обдобрямм,сов!, не приносящую не какой пользы не России, не россиянам!
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2 д.
ВМ
Владимир Моргунов
Г-ну ВОЛОДИНУ: ПОРА ИЗУЧИТЬ КЗОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1 д.
Валерий Бирюков
Не КЗОТ, а ТК (трудовой кодекс).
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1 д.

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