🆘️Сбежала с участка собака🆘️, скорее всего за кем-то увязалась. Русский той терьер по кличке Рич. Собака возрастная, уже седой.
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