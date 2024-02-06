В Крыму мыши захватили свыше 18 тысяч гектаров полей

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым снова бьет тревогу: при проведении фитосанитарного мониторинга выявлено увеличение численности мышевидных грызунов в посевах озимых культур, лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и землях запаса.