В Крыму мыши захватили свыше 18 тысяч гектаров полей

Отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым снова бьет тревогу: при проведении фитосанитарного мониторинга выявлено увеличение численности мышевидных грызунов в посевах озимых культур, лесополосах, вдоль обочин дорог, на брошенных землях и землях запаса.
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