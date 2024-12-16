Венгры научили болгар «законно» обходить антироссийские санкции

Правительство Венгрии угомонило впавших в истерику коллег из Болгарии. На прошлой неделе болгарское правительство вдруг заявило, что София может прекратить транзит российского газа по трубопроводу «Балканский поток», который является продолжением «Турецкого потока».
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