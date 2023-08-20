SJ: Запад разрабатывает мирные соглашения, которые не устроят ни Украину, ни РФ

При этом издание называет отдаленной перспективой главную цель Украины, состоящую в "восстановлении ее территориальной целостности" На Западе прорабатывают различные варианты урегулирования конфликта на Украине, но они не устроят ни Москву, ни Киев.
При этом издание называет отдаленной перспективой главную цель Украины, состоящую в "восстановлении ее территориальной целостности" На Западе прорабатывают различные варианты урегулирования конфликта на Украине, но они не устроят ни Москву, ни Киев.
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