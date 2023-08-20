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SJ: Запад разрабатывает мирные соглашения, которые не устроят ни Украину, ни РФ

SJ: Запад разрабатывает мирные соглашения, которые не устроят ни Украину, ни РФ

При этом издание называет отдаленной перспективой главную цель Украины, состоящую в "восстановлении ее территориальной целостности" На Западе прорабатывают различные варианты урегулирования конфликта на Украине, но они не устроят ни Москву, ни Киев.

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