МО РФ: ВСУ потеряли до 165 солдат под Харьковом из-за группировки "Север"

Группировка российских войск "Север" в течение суток нанесла поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Липцы, Тихое, Петровка, Байрак и Волчанск Харьковской области.
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