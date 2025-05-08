Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ветеран Великой Отечественной войны поздравил бойцов СВО с Днем Победы

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Ветеран Великой Отечественной войны Семен Яковлевич Люлько поздравил с Днем Победы военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и пожелал им успешного окончания боевых действий в ближайшие сроки.

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