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«Салават Юлаев» захватит лидерство, «Ак Барс» выручат звездные американцы. Экспресс на КХЛ

«Салават Юлаев» захватит лидерство, «Ак Барс» выручат звездные американцы. Экспресс на КХЛ

Тамбиев отомстит руководству «Адмирала» за увольнение.В среду, 9 сентября, сезон Континентальной хоккейной лиги продолжится пятью матчами.

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