«Салават Юлаев» захватит лидерство, «Ак Барс» выручат звездные американцы. Экспресс на КХЛ

Тамбиев отомстит руководству «Адмирала» за увольнение.В среду, 9 сентября, сезон Континентальной хоккейной лиги продолжится пятью матчами.
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