Сводка на утро 11 октября! Порт Одессы под меткими ударами, внезапность и клещи в приграничье

▪️ Вчера на Курском направлении российские войска провели активные наступательные операции. По сообщению группировки «Север», в районе Любимовки штурмовые подразделения прорвали оборону ВСУ, освободили пять населённых пунктов и окружили несколько батальонов противника, перекрыв важные пути снабжения и эвакуации.