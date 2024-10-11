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Сводка на утро 11 октября! Порт Одессы под меткими ударами, внезапность и клещи в приграничье

Сводка на утро 11 октября! Порт Одессы под меткими ударами, внезапность и клещи в приграничье

▪️ Вчера на Курском направлении российские войска провели активные наступательные операции. По сообщению группировки «Север», в районе Любимовки штурмовые подразделения прорвали оборону ВСУ, освободили пять населённых пунктов и окружили несколько батальонов противника, перекрыв важные пути снабжения и эвакуации.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Одессу могут обстреливать ракетами наши &quot;Варшавянки&quot; с близкого расстояния от Одессы. РВСН.
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