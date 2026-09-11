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Царьград

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Губернатор Федорищев: Беспилотники атаковали Самарскую область

Губернатор Федорищев: Беспилотники атаковали Самарскую область

В Самарской области беспилотные аппараты атаковали регион. Вячеслав Федорищев, губернатор области, сообщил, что военные и мобильные огневые группы работают над отражением нападения, стараясь защитить жителей и инфраструктуру.

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