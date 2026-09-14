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Царьград

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Кубань вошла в топ-3 регионов России с минимумом курящих

Кубань вошла в топ-3 регионов России с минимумом курящих

Минздрав России обнародовал статистику за август, согласно которой Краснодарский край вошёл в число субъектов Федерации с наименьшей распространённостью курения.

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