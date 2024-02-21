Национальный туристический маршрут разработают в Иркутской области в 2024 году

В Иркутской области планируют разработать национальный туристический маршрут до конца текущего года. Еще к началу сентября на туристическом портале региона появится пробная версия интерактивной карты с ключевыми туристическими локациями в каждом муниципалитете, сообщили в областном правительстве.
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