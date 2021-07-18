Самый рейтинговый фильм о футболе в истории. Обошел «Проклятый Юнайтед» и «Хулиганов»

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Лена Мисько
V_Pas, [18.07.21 23:22] Киноспорт. Sunderland 'Til I Die – сериал-катастрофа про Черных Котов Netflix в последние годы вышел на такой уровень, что его руководитель говорит, что компания соперничает не с другими стриминговыми сервисами, а со сном людей как таковым. Соответственно, медиагигант в определенный момент решил освоить и соккер – причем не столько художественным кино (хотя буквально на днях вышел их фильм «Ультрас»), сколько именно документалистикой. Уже давно сняты сериалы про «Ювентус» и «Боку Хуниорс», а при содействии продюсерской студии Fulwell 73 американца сняли сериал и про «черных котов». У многих в этот момент мог возникнуть вопрос: а почему, собственно, Netflix взялся снимать целый сериал про «Сандерленд»? Как у главного стримингового сервиса планеты могла появиться идея тратить огромное количество ресурсов не на «Ливерпуль», «Челси», «Баварию», а на команду из Чемпионшипа? Все, как обычно, решилось благодаря конкретным людям. Компания Fulwell 73 была выбрана «Нетфликсом» потому, что ранее отметилась очень качественными работами в жанре спортивного кино: многим может быть знакомо их творение «Класс 92» о легендарном поколении «Манчестер Юнайтед». Так вот, эта компания взяла себе название именно благодаря году, когда «Сандерленд» взял свой последний трофей – люди, которые работают с One Direction, Робби Уильямсом и Усейном Болтом, болеют за «черных котов» и в определенный момент просто ухватились за шанс снять фильм о любимой команде. При этом преимущества в привлекательности «Сандерленда» перед условным «Реалом» тоже были. Представители Fulwell 73 убедили и не соврали, что «черные коты» обеспечат беспредельно плотный по меркам профессионального футбола «доступ к телу»: будут открыты все подтрибунные помещения, продемонстрирована вся внутренняя кухня, футболисты сами будут рады показывать свой быт. Действительно, клубы и игроки такого уровня вынуждены показывать больше, чтобы хотя бы относительно сравниться в количестве лайков и просмотров с чемпионами. Но был еще один веский аргумент в пользу выбора вылетевшей в Чемпионшип команды. «Сандерленд» по определению был в числе главных фаворитов на возвращение в АПЛ, и американо-английский тандем планировал снять возвышенную и красивую историю об этом. Много-много побед, возвращение клуба с большой историей в элиту, где он и должен быть, ликующий «Стэдиум оф Лайт» … Казалось бы, что может пойти не так. Можно, конечно, ограничиться словом «всё», но более подробный разбор фильма - по ссылке: https://sport.ua/news/483137-sunderland-til-i-die-serial-katastrofa-pro-chernyh-kotov

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