Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 769 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Кокарев
    Хамство для алиева это абсолютная норма. Чертило азерское. Эту породу двуногих надо гнать к чертовой матери вон из Ро...Алиев своим хамст...
  • tatyanadavydkina
    Бог в помощь!Жога повышает ста...
  • Зоя Мартьянова
    Ввести против алиева за хамские высказывания экономические санкции, прекратить торговлю с азерами, выдворить всех азе...Алиев своим хамст...

Видеоигры повышают интеллект, беспилотные авто безопаснее пилотных и российский автономный трактор

Видеоигры повышают интеллект, беспилотные авто безопаснее пилотных и российский автономный трактор

1. Американские учёные пришли к выводу, что вопреки стереотипам, дети от компьютерных игр умнеют (ссылка): Новые исследования показали, что время, проведённое за видеоиграми, может быть связано с повышением уровня интеллекта у детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх