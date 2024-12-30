Видеоигры повышают интеллект, беспилотные авто безопаснее пилотных и российский автономный трактор

1. Американские учёные пришли к выводу, что вопреки стереотипам, дети от компьютерных игр умнеют (ссылка): Новые исследования показали, что время, проведённое за видеоиграми, может быть связано с повышением уровня интеллекта у детей.
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