Лафа закончилась: Польшу и Прибалтику снимают с бесплатного содержания ЕС

SI

Sergey Ivanov

Наглядная таблица! Прибалты в СССР были чемпионами по паразитизму. Сейчас они такие же чемпионы в ЕС. Видно, натуру не переделать. Только бы не перебежали эти евровши обратно, на шею России! У России, известно: душа шииииирокая! Примет! Обогреет! Накормит! Сама обнищает, но им- все лучшее отдаст. А потом, когда обнищает вконец- вши снова переползут к тому, кто пожирней. И снова будут кричать кто про голодомор, кто про евроединство, кто про русскую угрозу от этих русских варваров.... И история завершит свой круг. Чтобы начать новый. С того же места.