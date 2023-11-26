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Добрый Мир

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Лафа закончилась: Польшу и Прибалтику снимают с бесплатного содержания ЕС

Лафа закончилась: Польшу и Прибалтику снимают с бесплатного содержания ЕС

315K прочитали Шальные деньги портят не только человека, но и целые страны. Даже если это страны – члены ЕС.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Наглядная таблица! Прибалты в СССР были чемпионами по паразитизму. Сейчас они такие же чемпионы в ЕС. Видно, натуру не переделать. Только бы не перебежали эти евровши обратно, на шею России! У России, известно: душа шииииирокая! Примет! Обогреет! Накормит! Сама обнищает, но им- все лучшее отдаст. А потом, когда обнищает вконец- вши снова переползут к тому, кто пожирней. И снова будут кричать кто про голодомор, кто про евроединство, кто про русскую угрозу от этих русских варваров.... И история завершит свой круг. Чтобы начать новый. С того же места.
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