🇺🇦Геноцидники из ТЦК совместно с антиполицаями продолжают устраивать облавы на мужское население незалежной в самых неожиданных местах⚰️ #ВСУ #ТЦК #Украина #Мобилизация #Могилизация.
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🇺🇦Геноцидники из ТЦК совместно с антиполицаями продолжают устраивать облавы на мужское население незалежной в самых неожиданных местах⚰️ #ВСУ #ТЦК #Украина #Мобилизация #Могилизация.
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