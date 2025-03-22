Белый дом: Трамп лишил доступа к секретной информации Харрис, Клинтон и Байденов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение о лишении доступа к секретной информации бывшего президента страны Джо Байдена и всех членов его семьи, а также ряда высокопоставленных сотрудников предыдущей американской администрации.
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