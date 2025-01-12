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Подросток умер по дороге в больницу из-за отравления алкогольными коктейлями

В селе Виноградовка Амурской области 7 января умер подросток, отравившийся алкогольными коктейлями. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

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Комментарии
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Сергей Иванов
Я пить начал с другом еще в школу не ходили. Сначала пиво, потом портвейн, потом в старших классах самогонку и водку. Окончил школу с Золотой медалью, досрочно Новосибирский государственный университет мехмат, потом Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского в Питере, служил на космодроме Байконур, запускал космонавтов, спутники, участвовал в испытаниях боевых ракет. Мне 64 года. Живу в Москве, все отлично. Вывод: пить надо тоже уметь.
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