Подросток умер по дороге в больницу из-за отравления алкогольными коктейлями

СИ

Сергей Иванов

Я пить начал с другом еще в школу не ходили. Сначала пиво, потом портвейн, потом в старших классах самогонку и водку. Окончил школу с Золотой медалью, досрочно Новосибирский государственный университет мехмат, потом Военно-космическую академию им. А. Ф. Можайского в Питере, служил на космодроме Байконур, запускал космонавтов, спутники, участвовал в испытаниях боевых ракет. Мне 64 года. Живу в Москве, все отлично. Вывод: пить надо тоже уметь.