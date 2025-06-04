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Царьград

7 041 подписчик

Мир вот-вот рухнет: раскрыто пророчество Исайи о конце света

Мир вот-вот рухнет: раскрыто пророчество Исайи о конце света

Предсказания пророка Исайи, в которых говорится о конце света, были обнародованы.Пророк Исайя сделал пророчество о конце света.

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Комментарии
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михаил ошкин
И что тут &quot;раскрыто&quot;? Открывайте Ветхий завет Библии и читайте. А на всякий случай перечитайте еще и Книгу откровений
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